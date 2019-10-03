Son Dakika Haberleri: İpsala'da 335 kilogram esrar ele geçirildi
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İpsala'da 335 kilogram esrar ele geçirildi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala'da 335 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

İpsala'da 335 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala'da 335 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında risk analizi yapıldı.

Analiz sonucu İpsala Gümrük Kapısı'na Yunanistan'dan gelen bir tır şüpheli bulundu.

Yapılan x-ray taramasında tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi ve araç arama hangarına alındı. Araçta şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde ayrıntılı inceleme gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan incelemelerde, aracın dorsesinde özel oluşturulmuş gizli bir bölme saptandı.

Söz konusu gizli bölmede 335 kilogram esrar bulundu.

Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İpsala, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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