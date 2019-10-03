Son Dakika Haberleri: İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı
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İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı

59 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 335 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 335 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi neticesinde İpsala Gümrük Kapısı'na Yunanistan'dan gelen bir tır aracı şüpheli bulundu.

X-ray taraması gerçekleştirilen tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde, ayrıntılı inceleme başlatıldı. Narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan incelemelerde, aracın dorsesinin ön duvarı arkasında özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme bulunduğu saptandı. Söz konusu gizli bölme içerisinde iri hacimli 64 paket tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunelerin uyuşturucu test cihazında gerçekleştirilen analizinde esrar olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 335 kilogram ağırlığındaki esrarın piyasa değerinin yaklaşık 8,5 milyon lira olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İpsala Gümrük Kapısı, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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