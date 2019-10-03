Son Dakika Haberleri: İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı

2 saat önce

İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandıEDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 335 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı

EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 335 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi neticesinde İpsala Gümrük Kapısı'na Yunanistan'dan gelen bir tır aracı şüpheli bulundu.

X-ray taraması gerçekleştirilen tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde, ayrıntılı inceleme başlatıldı. Narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan incelemelerde, aracın dorsesinin ön duvarı arkasında özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme bulunduğu saptandı. Söz konusu gizli bölme içerisinde iri hacimli 64 paket tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunelerin uyuşturucu test cihazında gerçekleştirilen analizinde esrar olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 335 kilogram ağırlığındaki esrarın piyasa değerinin yaklaşık 8,5 milyon lira olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İpsala Gümrük Kapısı, İpsala, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu
Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır Balkondan hurda verirken elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapılan genç kadın hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 14:16:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]