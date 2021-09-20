İpsala'da bu parkla tır şoförlerinin bekleme çilesi sona erecek

İpsala'da yapımı devam eden tır parkında incelemelerde bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Tır şoförlerimizin bekleme çilesi sona erecek" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Canalp, "İpsala tır parkımız sadece bir park alanı olarak değil, ekonomik anlamda da ilçemize katkı sağlayacaktır. Ayrıca tır şoförlerimizin bekleme çilesi sona erecek. Şimdiden İpsala ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör de, "Tır parkımız bittiğinde 300 tır ve 100 araba için park alanı, lokanta, kafeterya, market, yöresel ürünler pazarı, mescit, tuvalet ve içerisinde tüm imkanların olduğu, tır şoförlerimiz ve özellikle gurbetçi vatandaşlarımız olmak üzere seyahat eden tüm vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli bir bekleme alanı oluşturmuş olacağız. Ayrıca 6 kilometre gümrük yolunun tamamını da aydınlatacağız" diye konuştu. - EDİRNE