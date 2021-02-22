İpsala'da dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

İpsala ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgın denetim ekiplerinin denetim ve hijyen çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezi, belde ve köylerdeki toplu kullanım alanları salgınla mücadele ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Rehavete kapılmadan önlemlere titizlikle riayet edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Salgından korunmak için maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim." denildi.