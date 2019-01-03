Son Dakika Haberleri: İpsala'da Erkek Cesedi Bulundu

İpsala'da Erkek Cesedi Bulundu

32 dakika önce İlandır

Edirne'nin İpsala ilçesinde erkek cesedi bulundu.

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Edirne'nin İpsala ilçesinde erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, Yenikarpuzlu köyü yakınlarında arazide ceset gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimlik bulamadı.


Yurt dışına gitmeye çalışan bir düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Geçen yıl sınır köyünde 4 ceset bulunmuştu

Edirne'de geçen yıl aralık ayında farklı sınır köylerinde 4 düzensiz göçmenin cesedi bulunmuş, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte ölümlerin donma sonucu gerçekleştiği belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Edirne, İpsala, Güncel
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