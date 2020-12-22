İpsala'da hedef 5 milyon sayfa kitap okumak - Son Dakika

İpsala'da hedef 5 milyon sayfa kitap okumak

22.12.2020 11:43
İpsala'da hedef 5 milyon sayfa kitap okumak, System.String[]

İpsala'da kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla başlatılan "İpsala Okuyor" projesi kapsamında ilçede bir ayda 5 milyon sayfa kitap okunması hedefleniyor.

İpsala'da kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla başlatılan "İpsala Okuyor" projesi kapsamında ilçede bir ayda 5 milyon sayfa kitap okunması hedefleniyor.

İpsala Kaymakamlığı ve İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan projede öğretmen ve veliler, kitap okumanın önemini vurgulayarak öğrencilerle birlikte kitap okuyacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları ve sürdürmeleri için örnek bir proje başlatıldığı belirtildi.

Okumanın "en asil" alışkanlıkların başında geldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu projemizde yalnızca okuma alışkanlığını çocuklarımızın hayat anlayışlarının vazgeçilmezi yapmakla kalmıyor aynı zamanda ailelerimizin de bu etkinliğe katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede çocuklarımızın zihinlerinde güzel fikirler, farklı bakış açıları belirirken çocuklarımız kendine güveni tam, dil becerileri gelişmiş bireyler olarak topluma katılıyor.

15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek okuma etkinliği çerçevesinde 5 milyon sayfa kitap okunması amaçlanmaktadır. Ay sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ilçe verileri paylaşılacak ve bu proje sayesinde kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Okuma etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz."

İpsala, Milli, Susuz, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpsala'da hedef 5 milyon sayfa kitap okumak - Son Dakika


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