İpsala'da ihtiyaç sahibi çiftlere çeyiz paketi veriliyor - Son Dakika

İpsala Kaymakamlığınca başlatılan Mutluluğunuz Daim Olsun Projesi kapsamında evliliğe adım atacak ihtiyaç sahibi çiftlere çeyiz paketi veriliyor.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yeni çiftlere mutluluklar dilediğini belirtti.

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca evlenecek çiftler için yeni bir proje başlattıklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Gelir seviyesi düşük durumda olup yeni evlenen çiftlere kurdukları aile birliğine maddi ve manevi olarak destek olmak istedik. Bu en güzel ve en mutlu günlerinde devlet olarak da yanlarında olmak amacıyla vakfımızca 14 üründen oluşan çeyiz paketi hediyesi verilmektedir çiftlerimize verilecektir. Şartları tutan yeni evli çiftlerimizin başvuruları vakfımız tarafından alınmaktadır."