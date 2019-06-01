İpsala'da kilometrelerce 'tatilci' kuyruğu

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'da geçirmeyi tercih eden ailelerin bulunduğu araçlar, Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda yer yer 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen tatilciler, İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman 5 kilometreye varan kuyruklarda saatlerce bekledi. Yoğunluğun her geçen saat daha da arttığı İpsala Sınır Kapısı'nda küçük araçlar için 2, TIR'lar içinde 1 peronda işlemlerin yapıldığı belirtildi. Bu nedenle işlemlerin çok yavaş sürdüğünü belirten, tatilciler duruma tepki gösterdi.

İstanbul'dan yola çıktığını belirten bir tatilci, "Sabah saat 10.00'da İpsala Gümrük Kapısı'nın yakınına geldik. Saat 13.00 oldu. 3 saattir çoluk çocuk bu sıcakta bekliyoruz ve sadece 500 metre ilerleyebildik. Daha önümüzde 1,5 kilometrelik yol var. Bu durumda günümüz burada geçecek. Bir çözüm bulsun yetkililer. Perişan olduk" dedi.

Sınır kapısındaki araç kuyruğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Yoğunluktan görüntü

-Havadan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/İPSALA (Edirne), -

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