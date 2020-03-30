İpsala'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar koordinasyonunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında ilçede dezenfekte ekibi kurulduğu belirtidi.

Özel kıyafet giyen ekiplerin cadde, sokak, durak, kamu kurum ve kuruluşları, okul ve camilerde dezenfekte çalışmaları yaptığı aktarılan açıklamada, "İlçemiz ve köylerimizde temizlik çalışmaları da devam ediyor. Köylerde muhtarlarımız vasıtasıyla sokaklar ve caddelerin dezenfekte çalışmaları sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.