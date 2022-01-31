İpsala'da Kovid-19 ile mücadele aralıksız devam ediyor - Son Dakika

İpsala ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçe merkezi, belde ve köylerde işyerleri ve vatandaşların toplu kullanım alanları ilaçlanıyor.

Açıklamada, rehavete kapılmadan salgınla mücadele edilmesi ve aşı takvimine uyulması gerektiği belirtildi.

Salgından korunmak için maske, mesafe kurallarına uyulmasının altı çizilen açıklamada, "Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim. Eksik aşılarımızı bir an önce tamamlayalım." denildi.