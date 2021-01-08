İpsala'da öksüz ve yetim çocuklara "çalışma odası takımı" hediye edildi - Son Dakika

İpsala'da öksüz ve yetim çocuklara "çalışma odası takımı" hediye edildi

08.01.2021 09:53
İpsala'da öksüz ve yetim çocuklara

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ün başlattığı "Bizim Çocuklarımız" projesi kapsamında öksüz ve yetim çocukların eğitim ve sosyal yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla çalışma odası takımı hediye edildi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ün başlattığı "Bizim Çocuklarımız" projesi kapsamında öksüz ve yetim çocukların eğitim ve sosyal yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla çalışma odası takımı hediye edildi.

Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli anne veya babası olmayan, ilkokul, ortaokul ve liseye giden öğrencileri belirledi.

Yapılan çalışmalar sonrası öğrencilerin ihtiyaçları evlere gidilerek tespit edildi. Eğitim ve sosyal yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla çocukların oda takımı, masa, sandalye, yatak, dolap ihtiyaçları karşılandı.

Kaymakam Güngör, çocuklara hatıra olması amacıyla bir de mektup yazdı.

Güngör, mektubunda şu cümlelere yer verdi:

"Bu mektubu sana yazmamdaki amacım senin mutluluğuna, sevincine ve hüznüne ortak olabilmektir. Bilmeni isterim ki devletimiz maddi ve manevi olarak her zaman yanındadır. Devletimiz sizi daha fazla nasıl mutlu edebilir düşüncesi ile çalışmaktadır. İnşallah senin de güçlü, bilgili, okuyan, araştıran ve mutlu bir birey olarak ülkemizin milletimizin güçlü yarınları içinde yer almanı yürekten istiyorum. Ülkemizin sizin gibi çalışkan, dürüst ve zeki öğrencilere ihtiyacı vardır. Bu ülkenin geleceği sizlere emanettir. Size oda takımı hediye ediyoruz, iyi bir öğrenci olmanı istiyor ve derslerine daha iyi ortamlarda çalışmanı amaçlıyoruz. Okumak ve çalışmak limana ulaşmanı sağlayacak birer fenerdir."

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, Hisarcık, İpsala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpsala'da öksüz ve yetim çocuklara 'çalışma odası takımı' hediye edildi - Son Dakika


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