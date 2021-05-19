İpsala'da salgın denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

İpsala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadelede salgın denetim ekiplerinin sahadaki çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonundaki ekiplerin ilçe merkezi, belde ve köylerde kalabalık yerler ve iş yerlerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Rehavete kapılmadan mücadelenin sürdürülmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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