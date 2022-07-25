Olay, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. Park halindeki saman yüklü minibüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı yangında minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yenikarpuzlu, İpsala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İPSALA'DA SAMAN YÜKLÜ MİNİBÜS YANDI - Son Dakika

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