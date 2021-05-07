İpsala'da "tam kapanma" döneminde denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İpsala ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde de denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonundaki salgın denetim ekipleri ilçe genelinde bulaşın önlenmesi için çalışmalar yapıyor.

Ekipler, ilçe merkezi, belde ve köylerde iş yeri, kamu kurumu ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.

Salgınla mücadelenin rehavete kapılmadan topyekün şekilde sürmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ekiplerimiz sürekli sahada. Gerekli uyarıları yapıyor, bilgilendiriyor ve denetleme çalışması yapıyor. Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim." denildi.