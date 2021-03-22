İpsala'da vatandaşlar, ev ziyareti yapmamaları için uyarıldı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin İpsala ilçesinde, vatandaşlara ev ziyareti yapmamaları gerektiğini anlatan broşür dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunu gösteren kırmızı renkle yer alan İpsala ilçesinde, salgının önlenmesi için çalışmalar sürüyor. İlçede Kaymakam Ekrem Güngör ile sağlık görevlileri, vatandaşları ev ziyareti yapmamaları yönünde uyardı. Ardından da broşür dağıttı.

'KURALLARA UYARAK SALGINI BİTİRECEĞİZ'

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, salgınla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Vaka sayısının sıfırlanıp salgının sona ermesi için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Güngör, "İpsala'da salgını bitirmek için tüm kurumlarımızla, kolluk ve sağlık personelimizle sahadayız. Mesai mefhumu gözetmeksizin herkes, hemşerilerimizin sağlığını ve menfaatini korumak için çalışıyor. Filyasyon ekiplerinin çalışmasını, mahalinde detaylı bilgi alarak etraflıca soruşturarak yapıyoruz. Temaslıları gözden kaçırmamak için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın salgın kurallarına daha fazla riayet etmesi ile bunu bitireceğiz. İnşallah hem ilçe hem de il olarak normalleşeceğiz ve kırmızı listeden çıkacağız. Kurallara riayet eden tüm hemşerilerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.