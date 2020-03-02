İpsala'daki göçmenler, Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpsala'daki göçmenler, Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor - Son Dakika

İpsala'daki göçmenler, Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor

6 saat önce

AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın bu ülke tarafından kapatılmasının ardından İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi.

İpsala'daki göçmenler, Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor, System.String[]

AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın bu ülke tarafından kapatılmasının ardından İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde bekleyen göçmenlerin bir kısmı, kapının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere alandan ayrıldı.

Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenler, kapının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere ayrıldı. Geceleri soğuk havada ateş yakarak, ısınmaya çalışan göçmenlerin zorlu bekleyişine çocukların daha fazla dayanamayacağını belirten göçmenler, farklı geçiş noktaları arıyor. Geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra geri gönderilen göçmenlerden biri, "Yunan askerleri her şeyimizi aldı. Paramızı, kıyafetlerimizi, yiyeceklerimizi aldılar. Çoluk çocuk hepimiz aç kaldık. Bu şekilde daha fazla dayanamayız. Biz dayansak çocuklarımız dayanamaz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Göçmenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna hazırlanırken, diğer tarafta ise vazgeçmeyip, bekleyişini sürdürenler olduğu görüldü. İpsala Sınır Kapısı önünde bekleyen göçmenlerin bir kısmı, otobüslerle Edirne merkeze gitti.

Öte yandan sınır kapısında önlem alan polis ekipleri, yüksek ücretlerle göçmenleri taşımak isteyenlere izin vermedi.


Yunanistan, Edirne, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:11 Kaynak: DHA
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