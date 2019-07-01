İpsala'dan girdi, 3 kilometre sonra kaza yaptı
2 saat önce
KAZA, İpsala-Keşan karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:23
KAZA, İpsala- Keşan
karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye
'ye giriş yaptıktan sonra Keşan yönüne giden 1 EMH 954 Belçika
plakalı Gökhan Yeşildal (40) yönetimindeki otomobil, yolun 3'üncü kilometresinde yol kenarındaki su kanalına girerek işaret levhasına çarptı. Kazada, araçta bulunan eşi Banu Yeşildal (32) ile çocukları Miraç (8) ve Alperen Yeşildal (5) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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