Son Dakika Haberleri: İpsala'dan girdi, 3 kilometre sonra kaza yaptı
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İpsala'dan girdi, 3 kilometre sonra kaza yaptı

2 saat önce

KAZA, İpsala-Keşan karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

İpsala'dan girdi, 3 kilometre sonra kaza yaptı, System.String[]
KAZA, İpsala- Keşan karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Keşan yönüne giden 1 EMH 954 Belçika plakalı Gökhan Yeşildal (40) yönetimindeki otomobil, yolun 3'üncü kilometresinde yol kenarındaki su kanalına girerek işaret levhasına çarptı. Kazada, araçta bulunan eşi Banu Yeşildal (32) ile çocukları Miraç (8) ve Alperen Yeşildal (5) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:23 
Türkiye, İpsala, Keşan, Güncel
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