İpsala'dan, Şehitler Abidesi'ne yürüyorlar - Son Dakika

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına memleketi Edirne'nin İpsala ilçesinden yola çıkan Yılmaz Bayraktar ve Murat Sansar, üç günde yaklaşık 170 kilometreyi yürüyerek Şehitler Abidesi'ne ulaşacak.

Atam Motosiklet Kulübü İpsala Temsilcisi Yılmaz Bayraktar ve arkadaşı Murat Sansar, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına Şehitler Abidesi'ne ulaşmak üzere İpsala'dan yürüyerek yola çıktı.

'AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK'

Amaçlarının 3 günde yaklaşık 170 kilometreyi yaya olarak kat ederek Şehitler Abidesi'ne ulaşmak olduğunu belirten Bayraktar, "2 yıldır İpsala'dan, Çanakkale'ye şehitlerimiz için saygı yürüyüşü yapıyorum. Bu yıl İpsala'dan karakalem sanatçısı Murat Sansar arkadaşımla bir farkındalık yaratmak amacıyla 3 gün sürecek yürüyüşümüze başladık. Hedefimiz Pazar günü şehitler abidesine varmak. Projemizin amacı, Türkiye 'de emniyet güçlerine, polislerimize, askerimize 'hayırlı görevler' dilemek ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla da şehitlerimizi anmak" dedi.

'ANILARIMIZI KARAKALEM ÇİZİMLERE AKTARACAĞIM'

Murat Sansar ise ilk kez yürüyüşe katıldığını ifade ederek, " Yılmaz Bayraktar arkadaşım 3 yıldır Şehitler Abidesi'ne yürüyor. Bu yıl beraber katılmaya karar verdik. Yolculuğumuz 3 gün sürecek. İpsala'dan başladık. Ben karakalem çizimleri yapıyorum. Yolda çeşitli fotoğraflar çekiyoruz. Yürüyüş sona erdiğinde anılarımızı karakalem çizimlere aktaracağım" diye konuştu.