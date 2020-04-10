İpsala Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi. - Son Dakika

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İpsala Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
6 saat önce
İpsala Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:55 Kaynak: DHA
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