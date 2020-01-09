İpsala Gümrük Kapısı'nda 177 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İpsala Gümrük Kapısı'nda 177 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

İpsala Gümrük Kapısı'nda 177 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorse çıtaları içerisinde toplam 177 kilogram esrar ele geçirildi.

İpsala Gümrük Kapısı'nda 177 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorse çıtaları içerisinde toplam 177 kilogram esrar ele geçirildi.


Ticaret Bakanlığınca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gümrük kapısına gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu. Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı bir tır, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasına sevk edildi. A4 kağıdı cinsi eşya yüklü olduğu beyan edilen aracın X-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Araç, detaylı kontrol için arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil edildiği kontrol sırasında dedektör köpeklerin aracın dorse çıtalarına tepki vermesi üzerine tahta çıtalar yerinden söküldü. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan incelemede 64 adet tahta çıtanın içerisinin oyularak zula tabir edilen gizli bölmeler oluşturulduğu, bu bölmelerin içerisine her çıtada 5'er paket olmak üzere toplam 320 paket yerleştirildiği tespit edildi. Tespit edilen paketlerin içerisindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde esrar olduğu saptandı. Tahta çıtaların içerisindeki gizli bölmelerde ele geçirilen toplam 177 kilogram esrarın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu tır sürücüsü gözaltına alınırken, konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. - ANKARA

İpsala Gümrük Kapısı, İpsala, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı
Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu Aracın camını kırıp 450 bin liralık tarla parasını çaldılar

Son Dakika Haberleri
17:53 Çavuşoğlu, ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Son Dakika Haber
17:48 İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika Haber
17:47 Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika Haber
17:46 4 kişinin öldüğü yangında sanıklara 15'er yıla kadar hapis istemi - Son Dakika Haber
17:44 ABD-İran gerilimi panelde tartışıldı - Son Dakika Haber
16:44 Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Son Dakika Haber
16:33 Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:54:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İpsala Gümrük Kapısı'nda 177 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]