İpsala Gümrük Kapısı'nda 227 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda 227 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda 227 kilogram esrar ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük kapısına gelen ve gümrük idaresine "plaka saç" cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tırı riskli buldu. Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı tır, x-ray taramasına yönlendirilirken, tırın dorsesinin tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeği, arama hangarına alınan aracın şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlerine tepki verirken, araçta gizli bölmeler belirlendi. 15 gizli bölmedeki 209 pakette 227 kilogram esrar bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucuya el konuldu, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:27

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir

Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm

Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı

Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi

Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı

Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı

Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı

Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak

Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi

Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor