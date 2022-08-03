Edirne'den kısa kısa

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Güngör, sorun ve talepleri dinlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemede bulunarak köy muhtarı Mehmet Direk'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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