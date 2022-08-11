İpsala Kaymakamı Güngör köyleri ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Yapıldak ve Kocahıdır köylerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve sorunları dinledi.

Güngör, Kocahıdır köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi girişimleriyle su sorunun çözümü için yaklaşık 3,5 milyon lira bedelle yapılan yeni su kuyusu ve terfi hattıyla ilgili bilgi alarak, köylerde tamamlanan, yapılması istenen ve devam eden çalışmaları inceledi.

Yapıldak köyünde köy içi yollara döşenen 8 bin 500 metrekare parke taşı ve diğer çalışmaları inceleyen Güngör, muhtarlardan bilgi aldı.

Güngör, çalışmaları takip ettiğini belirterek, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

İbriktepe köyünde düzenlenen şükür duasına katılan Güngör burada vatandaşlara sohbet etti.

Türkiye'nin pek çok yöresinde vatandaşların geleneksel olarak yağmur ve şükür duası etkinlikleri düzenlediğini belirten Güngör, "Vatandaşlarımız hangi niyetle bu etkinliği gerçekleştirmişlerse niyetlerine kavuşmalarını, tarım sezonumuzun, ürün hasatlarımızın hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuyorum. Davetleri dolayısıyla İbriktepe Köyü Muhtarı Nurdoğan Akgün ile İbriktepe köyü halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.