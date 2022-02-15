İpsala Kaymakamı Güngör aşevi inşaatını inceledi - Son Dakika

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör inşaatı devam eden aşevinde incelemelerde bulundu.

Güngör, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, tek başına yaşayan yemek yapamayacak kadar yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara haftanın 6 günü sıcak yemek ulaştırılacağını belirtti.

İmam Hatip Lisesi bahçesinde aşevi kurulmasına müsait olan binada tadilatın devam ettiğini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan gerekli donanımlar sağlandıktan sonra burayı sıcak yemek pişirilecek hale getireceğiz. Aşevimizde pişirilen yemeklerimiz, Valilik tarafından Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına hibe edilen araç ile hem ilçe merkezi hem beldelerimiz hem de köylerimizde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza hızlı ve seri bir şekilde ulaştırılacaktır.

İnanıyoruz ki bu güzel projeye İpsalalı kıymetli hemşehrilerimiz de sahip çıkarak yürekten destek verecektir. Bu anlamlı projeye destek veren her aşamasıyla yakından ilgilenen başta Sayın Valimiz Ekrem Canalp olmak üzere herkese gönülden teşekkür ederiz."