İpsala Kaymakamı Güngör sınır karakollarını ziyaret etti - Son Dakika

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Yunanistan sınır hattındaki hudut karakollarını ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Şahbaz ile Meriç Nehri boyunca 52 kilometrelik hudut hattında incelemelerde bulundu.

Sınır hattında yapılan çalışmaları inceleyen Güngör, karakol komutanlarından bilgi aldı.

Misafirperverliklerinden dolayı askeri birliklere teşekkür eden Güngör, Mehmetçik'e görevinde başarı diledi.