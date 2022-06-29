İpsala Kaymakamlığı'ndan 'taciz ve arbede' açıklaması - Son Dakika
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İpsala Kaymakamlığı'ndan 'taciz ve arbede' açıklaması

29.06.2022 15:54
İpsala Kaymakamlığı'ndan 'taciz ve arbede' açıklaması

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir genç kızın 2 kaçak göçmen tarafından sözlü tacize uğrayıp takip edildiği, ardından sığındığı kahvehanede bulunan emekli polisle göçmenler arasında arbede yaşandığı iddiaları hakkında İpsala Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir genç kızın 2 kaçak göçmen tarafından sözlü tacize uğrayıp takip edildiği, ardından sığındığı kahvehanede bulunan emekli polisle göçmenler arasında arbede yaşandığı iddiaları hakkında İpsala Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'İddia edildiği gibi sözlü veya fiziki herhangi bir taciz olmamış ve arbede yaşanmamıştır" denildi.

Bayrambey Mahallesi Kızılay Sokak üzerinde tek başına yürüyen A.T. (21) adlı genç kız, iddiaya göre, 2 kaçak göçmen tarafından sözlü tacize uğrayarak takip edildi. A.T., sokak üzerindeki bir kahvehaneye sığınarak, emekli polis memuru B.T.'den yardım istedi. B.T. ile 2 düzensiz göçmen arasında arbede yaşandı. Bu iddialar, ilçede yayın yapan bir internet haber sitesinde yayınlanınca büyük tepki çekti.

'HERHANGİ BİR TACİZ OLMAMIŞ VE ARBEDE YAŞANMAMIŞTIR'Konuyla ilgili İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada taciz ve arbede olayının olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Konuyla ilgili şahısların bilgisine başvurularak, kamera kayıtları incelendikten sonra yapılan tespitlere göre 28.06.2022 günü saat 17: 53 sıralarında İpsala ilçemiz Bayrambey Mahallesi Kızılay Sokak üzerinde tek başına yürüyen 21 yaşındaki A.T., sokakta yürüyen 2 erkek şahsın kendisini takip ettiğini düşünerek tedirgin olmuş, sokak üzerindeki kahvehaneye giderek konuyu orada bulunan emekli polis memuru B.T.'ye anlatmıştır. Emekli polis memuru, iddiaya konu ilgili şahıslarla görüşerek, takip veya taciz durumunun olmadığını öğrenip, şahısları olay yerinden uzaklaştırmıştır. Haberde iddia edildiği gibi sözlü veya fiziki herhangi bir taciz olmamış ve arbede yaşanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

İpsala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Kaymakamlığı'ndan 'taciz ve arbede' açıklaması - Son Dakika

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