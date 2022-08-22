Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'ye veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'ye veda programı düzenlendi

22.08.2022 17:32
Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'ye veda programı düzenlendi

İpsala Kaymakamlığına atanan Araban Kaymakamı Ömer Sevgili için veda programı düzenlendi.

İpsala Kaymakamlığına atanan Araban Kaymakamı Ömer Sevgili için veda programı düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programa Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Görev süreci içerisinde kendisine destek ve ilgiyi esirgemeyenlere teşekkür eden Sevgili, "Ben buraya bir bavulla geldim. Bana sahip çıktınız, Allah sizden razı olsun." dedi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da ilçeye hizmet eden Ömer Sevgili'ye teşekkür ederek, "Bir yıla yakın bir süre çerisinde Arabanımıza hizmet için birlikte çalıştığımız Ömer Sevgili'yi bugün Edirne İpsala'ya uğurladık. Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Sevgili, programa katılanlarla tek tek vedalaştı, helallik istedi. Program sonrası ilçe merkezinde uzun araç konvoyu ile tur atıldı.

Kaymakam Sevgili'den veda mesajı

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne'nin İpsala ilçesine Kaymakam ve Sınır Mülki İdare Amiri olarak atandığını belirterek, ilçedeki görevinin sonuna geldiğini ifade etti.

İlçede acı ve sevinçli günler geçirdiğini ifade eden Sevgili, güzel anılar bırakarak ayrıldığını dile getirdi.

Görev süresi boyunca daima milleti ön plana çıkardığını aktaran Sevgili, şunları kaydetti:

"İnsanı merkeze koyan bir yönetim anlayışı içerisinde oldum. Kırıcı, ayrımcı olmamaya, aksine birleştirici ve bütünleştirici olmaya büyük özen ve gayret gösterdim. Arabanımızda herkesin Kaymakamı olduğuna inanıyorum. Devletin her zaman hoşgörüsünü, merhametini, şefkatini ve gülen yüzünü göstermeye çalıştım. İlçemizde tüm kurumlarla koordineli bir şekilde; eğitim, sağlık, tarım, turizm, güvenlik gibi konularda emek verdiğimi ve güzel sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebilirim."

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Kaynak: AA

Hasan Doğru, Hisarcık, İpsala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'ye veda programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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