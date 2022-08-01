İpsala'nın tanıtım filmi çekildi

İpsala yüzyıllarca Osmanlı süvari ordusuna at yetiştirilen bir kaynak olmuştur. İpsala, önce Sofulu 'ya, Balkan Savaşı'ndan sonra da İbriktepe 'ye bağlı nahiye idi, 1928 yılında ilçe olmuştur."

İlçenin geçmişinin Traklara dayandığı aktarılan açıklamada, "I. Murat'ın kumandanlarından Evranos Bey tarafından 1356 yılında alınmış olan İpsala'nın Osmanlı tarihinde önemli bir yeri vardır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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