İpsala pirinci tanıtım ve reklam çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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İpsala pirinci tanıtım ve reklam çalışmaları sürüyor

25.05.2022 09:13
İpsala pirinci tanıtım ve reklam çalışmaları sürüyor

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, coğrafi işaretli İpsala pirincinin tanıtım ve reklam çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, coğrafi işaretli İpsala pirincinin tanıtım ve reklam çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaymakam Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, "İpsala Pirinci Dünyada Birinci" sloganıyla faaliyetlerin devam ettiğini ve ilçenin farklı noktalarına tanıtım tabelaları konulduğunu belirtti.

İpsala pirincinin uluslararası marka tescili alması için başvurusunun yapıldığını aktaran Güngör, "Pirincimiz ülkemiz genelinde bir ilçede toplu halde ekimi gerçekleştirilen en yüksek ekim alanlarına sahip bir tarım ürünüdür. Geçtiğimiz yıl boyunca İpsala'mızda çeltik ekim alanları toplamda 210 bin dekar düzeylerine ulaşmış ve böylece yeni bir Türkiye rekoru daha ilçemizde kırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Güngör, İpsala'da üretilen pirinçlerin satış ve pazarlama sürecinin ülke genelinde büyük bir pazar değeriyle gerçekleştiğini bildirdi.

Talebin her yıl arttığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Pirincimiz her yıl arazi, verim, kalite ve pazar değeri açısından yükselmeye devam eden önemli bir milli servettir, bizler de pirincimizin tanıtımını her platformda yapmak İçin İpsala Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu Başkanlığı olarak gerekli tanıtım ve reklam çalışmalarını yapıyoruz, bu çalışmalar kapsamında ilçemiz merkezine pirincimizi tanıtan tabelalarımızı koyduk. Bu çalışmaları daha da genişleteceğiz . Bu kapsamda üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu dileklerinde bulunuyor, çeltik ekiliş döneminin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

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