İpsala pirincinin "AB Coğrafi İşareti" alması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, coğrafi işaretli ve tescilli İpsala pirincine Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşareti alınması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Şapçı, online olarak düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur" programına katıldı.

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 45'inin Edirne'den karşılandığını anımsatan Şapçı, "Sadece İpsala'da Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 33'ü karşılanıyor, yani her üç pilav tabağından biri İpsala'daki pirinçlerden geliyor." dedi.

Şapçı, İpsala pirinci coğrafi işaretinin 2012 yılında alındığını ve Türkiye'nin en kaliteli pirinç çeşitlerinin İpsala ve çevresinde yetiştirildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi'yle yapılan ortak çalışmalarla İpsala'da yetişen pirinçlerin kalitesinin düzenli olarak denetlendiğini vurgulayan Şapçı, "Coğrafi işaretimize layık olduğumuzu her yıl teyit etmiş oluyoruz." diye belirtti.

İpsala pirincinin lezzeti ve kalitesiyle ön plana çıktığını dile getiren Şapçı, şunları kaydetti:

"Oda olarak, Trakya Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı'yla birlikte imzaladığımız protokolle beraber İpsala pirincine AB Coğrafi İşareti almak için çalışma başlattık. İnşallah en kısa sürede AB Coğrafi İşaretli pirincimizi tüm dünyaya satacağımızı inanıyorum. Markamızın değerini artırarak üreticilere daha çok gelir getirmeyi hedefliyoruz.

Bu süreçte gerekli analizler sunuluyor, yerinde kontroller oluyor. Kontroller üst düzeyde oluyor. Meşakkatli bir süreç ama bizim pirincimiz bu işareti alabilecek bir düzeyde. O yüzden de çok mutluyuz."