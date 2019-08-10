Son Dakika Haberleri: İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
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İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

1 saat önce

Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler nedeniyle Yunanistan'a çıkış için İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu, System.String[]
Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler nedeniyle Yunanistan'a çıkış için İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Yurt dışına çıkış için gelen tatilciler ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler İpsala Sınır Kapısı'nda araç kuyrukları oluşturdu.
İstanbul'dan Yunanistan'ın Kavala kentine gitmek üzere sınır kapısına gelen Ayhan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kuyrukta olduğunu söyledi.
Tatile giden vatandaşlardan Ülkü Bayındır da bayramda yoğunluk yaşanmasının normal olduğunu belirtti.
Eskiye göre işlemlerin artık daha hızlı yapıldığını söyleyen Bayındır, "Şu an sınır kapısında inşaat var gümrük büyütülüyor, bu sayede işlemler daha da çabuk olacak, daha da rahatlayacak." şeklinde konuştu.
Yaşadığı Almanya'ya dönen Hakan Şanlıünal da 4 saattir kuyrukta olduğunu ancak hem gurbetçi hem de tatilcilerin oluşturduğu yoğunlukta bu durumun normal olduğunu söyledi.
Kurban Bayramı, Yunanistan, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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