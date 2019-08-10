Son Dakika Haberleri: İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

1 saat önce

Kurban Bayramını yurt dışında geçirmek için sınır kapılarına gelen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu, System.String[]
Kurban Bayramını yurt dışında geçirmek için sınır kapılarına gelen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. 5 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken kapıdan geçmek isteyenler saatlerce bekledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışına çıkmak isteyen ve yurt dışından ülkeye geri dönen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Yurt dışına çıkmak için kuyrukta saatlerce bekleyen yolcular, yoğun sıcaklığa maruz kaldı. Sıcaktan en çok etkilenenler ise küçükler oldu. Araçlardan çıkarılan minikleri aileleri sıcaktan korumaya çalıştı. Sınır kapısında yapılan inşaat çalışmaları sebebiyle araçlarında geçmeyi bekleyen yolcular bu yoğunluğun neredeyse her bayram yaşandığını, beklemeye alıştıklarını dile getirdi. - EDİRNE
İpsala, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüslerine sıkı denetim
Erzurum'da kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 22:34:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]