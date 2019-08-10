Son Dakika Haberleri: İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Son Dakika Yerel Haber

İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

1 saat önce

İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğuEDİRNE - Tatilini bitirip gurbete geri dönenler ve Kurban Bayramını yurt dışında geçirmek için sınır kapılarına gelenler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
EDİRNE - Tatilini bitirip gurbete geri dönenler ve Kurban Bayramını yurt dışında geçirmek için sınır kapılarına gelenler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. 5 kilometreye varan araç kuyrukları meydana gelirken, kapıdan geçmek isteyenler saatlerce bekledi.
Kurban Bayramı dolayısıyla sınır dışına çıkmak isteyen ve gurbete geri dönmek için İpsala Sınır Kapısı'nı tercih edenler sebebiyle sınır kapısında yoğunluk oluştu. Yurt dışına çıkmak için kuyrukta saatlerce bekleyen yolcular, yoğun sıcaklığa maruz kaldı. Sıcaktan en çok etkilenenler ise küçükler oldu, araçlardan çıkarılan minikleri aileleri sıcaktan korumaya çalıştı. Sınır kapısında yapılan inşaat çalışmaları sebebiyle araçlarında geçmeyi bekleyen yolcular bu yoğunluğun neredeyse her bayram yaşandığını, beklemeye alıştıklarını dile getirdi.
İpsala, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı
Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Yolcu otobüslerine sıkı denetim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 22:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]