İpsala Sınır Kapısı'nda 'Yunan askeri mülteci genci vurdu' iddiası - Son Dakika

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İpsala Sınır Kapısı'nda 'Yunan askeri mülteci genci vurdu' iddiası
6 saat önce
Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen silahlı müdahale sonrası 1 mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.
İddiaya göre, İpsala ilçesinden Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen müdahalede açılan ateş sonrası Ahmet Abu Emad isimli mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.
(Koray Ustabaşı/İHA)
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