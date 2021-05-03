İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin, koronavirüsten öldü (2) - Son Dakika

İş insanı İbrahim Girgin içinyönetim kurulu başkanı olduğu İpsala Ticaret Borsası'nın bahçesinde tören düzenlendi. Törende Girgin ailesi taziyeleri kabul etti. Tam kapanma nedeniyle törene az sayıda kişinin katılmasına izin verildi. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Girgin'in cenazesi, Aliçopehlivan köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi

5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim