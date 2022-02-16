İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında tır parkı inşaatları devam ediyor - Son Dakika

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bulunan tır parkında genişletme, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndaki tır parkında ise yapım çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kapasitesi artırılacak Hamzabeyli Sınır Kapısı tır parkında incelemede bulundu. Vali Canalp'e ziyaretinde, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da eşlik etti.

Canalp, tır parkında devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında gümrük sahası içinde bulunan mevcut tır parkı 85 bin metrekare daha genişletilecek. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla 330 tır kapasiteli park 700 tır kapasitesine ulaşacak.

Yapımı devam eden İpsala Gümrük Kapısı tır parkında da incelemelerde bulunan Canalp, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'den bilgi aldı.