İpsala'ya 16 derslikli lise ve kapalı spor salonu yapılacak - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "İpsala 16 Derslikli Anadolu Lisesi ve Kapalı Spor Salonu" yapımı için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla ihale işlemlerinin başlatıldığını belirtti.

Projenin yapım süreci için gerekli hazırlıkların tamamlandığını aktaran Aksal, Bakan Özer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Eğitime yatırımlarının süreceğini vurgulayan Aksal, şunları kaydetti:

"Bakanımızın Edirne'ye vermiş olduğu destekten dolayı gençlerimiz ve hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyor, başta İpsala'lı hemşerilerim olmak üzere, Edirne'mize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. İktidarımız süresince en köklü yatırımlarımız daima gençlerimize ve eğitime yönelik olmuştur. Şimdiye kadar bütün yıllarda olduğu gibi bundan sonra da her bütçemizde en önemli payı eğitime ayırmaya devam edeceğiz."