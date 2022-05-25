İPSALA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BUĞDAYDA TABAN FİYAT EN AZ 8,5 LİRA OLMALI - Son Dakika
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İPSALA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BUĞDAYDA TABAN FİYAT EN AZ 8,5 LİRA OLMALI

25.05.2022 11:13

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Dağcan, bu yıl açıklanacak buğday taban fiyatının en az 8,5 lira olması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Dağcan, bu yıl açıklanacak buğday taban fiyatının en az 8,5 lira olması gerektiğini söyledi.

Edirne'de merkez ve ilçelerdeki ziraat odalarının başkanları, buğday alım fiyatıyla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yaptı. Edirne Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantının ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Dağcan, alınan kararları açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hasadın yaklaştığı dönemde 480 bin ton buğday ihracatı ihalesine çıkmasını eleştiren Dağcan, çiftçinin buğday ekiminde tutulması, gelecek yıl gıda krizinin daha da büyümemesi için taban fiyatın en az 8,5 lira olması gerektiğini söyledi. Çiftçinin üretime devam edebilmesi için buğday taban fiyatının en az 8,5 lira olması gerektiğini kaydeden Darcan, fiyat belirlenirken kuru tarım bölgelerinde verimin yüksek olmayacağının göz önünde bulundurulması gerektiğini de belirterek, "Buğday alım fiyatına yönelik sektörde farklı rakamlar talep edilirken, genellikle talep edilen rakamların 5 ile 6 lira arasında değişmesi dikkat çekmekte ancak bu talepler düşüktür. Çiftçinin buğday ekiminde tutulması, gelecek yıl gıda krizinin daha da büyümemesi için taban fiyatı iyi bir rakam olarak açıklanması gerekiyor ki çiftçi bundan sonra da ekim yapmaya devam etsin. Hububat taban fiyatı belirlenirken, girdi maliyetleri, dünya piyasaları ve çiftçi refahı dikkate alınarak açıklanmazsa sorunlar daha da ağırlaşır. Çiftçiyi tarımda tutmanın yolu onun zarar etmeden üretim sağlayacağı bir taban fiyat politikasıdır. Kuru tarım yapılan bölgelerde verimlerin yüksek olmayacağı göz önüne alınarak en az kilosu 8,5 lira civarında taban fiyat açıklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

İPSALA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BUĞDAYDA TABAN FİYAT EN AZ 8,5 LİRA OLMALI
İPSALA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BUĞDAYDA TABAN FİYAT EN AZ 8,5 LİRA OLMALI
İPSALA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BUĞDAYDA TABAN FİYAT EN AZ 8,5 LİRA OLMALI
İPSALA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BUĞDAYDA TABAN FİYAT EN AZ 8,5 LİRA OLMALI

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Siirtli çiftçiler rekor düzeyde ürün bekliyor Siirtli çiftçiler rekor düzeyde ürün bekliyor İpsala Ziraat Odası Başkanı: Buğdayda taban fiyat en az 8,5 lira olmalı İpsala Ziraat Odası Başkanı: Buğdayda taban fiyat en az 8,5 lira olmalı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İPSALA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BUĞDAYDA TABAN FİYAT EN AZ 8,5 LİRA OLMALI - Son Dakika


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