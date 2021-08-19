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İpsizcambaz B serisi yatırım turuna başladı - Son Dakika

İpsizcambaz B serisi yatırım turuna başladı

19.08.2021 12:50
İpsizcambaz B serisi yatırım turuna başladı, System.String[]

Türkiye'deki alışveriş tutkunlarına ve mağaza sahiplerine pazaryeri imkanı sunan İpsizcambaz, B serisi yatırım turuna başladığını duyurdu.

Türkiye'deki alışveriş tutkunlarına ve mağaza sahiplerine pazaryeri imkanı sunan İpsizcambaz, B serisi yatırım turuna başladığını duyurdu.

ipsizcambaz.com açıklamasına göre, platform, bu yatırım sürecinde alacağı yatırımlarla işletme sahiplerine sunduğu yenilikçi online alışveriş yazılımını ve pazaryeri yapısını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ipsizcambaz.com Kurucusu Ramazan Kurtoğlu, İpsizcambaz'ın büyüme hikayesinde Türkiye'deki alışveriş kültürünün çok renkliliğinin önemine değindi.

Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"İpsizcambaz'ın temellerini 2016 yılında Ankara'da Hacettepe Teknokent'te atarken, ilk çalışmadan yaklaşık 3 yıl sonra Türkiye'de eşi benzeri olmayan tamamen milli Ar-Ge çalışması olan pazaryerini online alışveriş dünyasıyla buluşturduk. Online alışveriş dünyasına yeni soluk getirmek isteyen vizyoner ekibimizin çalışmaları ile İpsizcambaz binlerce mağazaya ulaşmayı başardı. Alacağımız yatırımlarla Türkiye'de ve yurt dışındaki büyüme hedeflerimize daha da yaklaşacağız. Böylece pazaryeri platformumuzu daha da geliştireceğiz."

Açıklamaya göre, Hacettepe Teknokent yerleşkesinde 2016'dan beri Ar-Ge projesi olarak geliştirilen Elektronik Ticaret Yazılımları B2C, B2B, C2C formatında hizmet veren tek pazar yeri platformu olan ipsizcambaz.com, elektronik ticaret yazılımında ilk defa üç ticari modülün (B2C, B2B, C2C) tek bir noktada birleşimine ve tek yönetim panelinden kontrol edilmesine sahip olmasının yanında, kurumsal ve bireysel kullanıcıların ürünleri paylaşabileceği ve satışını gerçekleştirebileceği bir pazaryeri platformu olarak öne çıkıyor. ipsizcambaz.com pazaryeri, ülke içindeki ticareti hızlandırarak satıcıların daha fazla tüketiciye, alıcıların da daha fazla ürüne kolay ve güvenli bir biçimde ulaşmalarını sağlamayı ve Türkiye'de online ticaret hacminin dünya standartlarındaki pazar payına ulaşabilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Milyonlarca ürün ve binlerce mağaza ile kısa sürede kullanıcıların sempatisini ve güvenini kazanan platform ayrıca bünyesindeki Çarşı, Hal ve Pazar platformlarıyla çevrim içi, toptan ve perakende satış ve alışveriş imkanı sunuyor. Çarşı platformu B2C formatında hizmet verirken, kurumsal şirketlerin sanal mağazalarını oluşturarak ve ürünleri çevrim içi ödeme ile satışa sunabildikleri alan olarak öne çıkıyor. Hal platformu B2B formatında kurumsal firmalar, üreticiler veya tedarikçilerin toptan/perakende şekilde satış yapmak istedikleri ürünleri ile ilgili ilan verdikleri, ürünlerini sergiledikleri alanlar olarak belirlendi.

Pazar platformu C2C formatında, hem kurumsal hem de bireysel satıcıların ürünleriyle ilgili ilan verebildiği ve aynı zamanda çevrim içi ödeme yöntemiyle satış yapabildikleri alan olarak açıklandı.

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Yatırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpsizcambaz B serisi yatırım turuna başladı - Son Dakika


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