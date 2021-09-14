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İpsizcambaz.com alanında Orta Asya ve Türkiye'deki en iyi 60 firmadan biri seçildi - Son Dakika

İpsizcambaz.com alanında Orta Asya ve Türkiye'deki en iyi 60 firmadan biri seçildi

14.09.2021 09:28
İpsizcambaz.com alanında Orta Asya ve Türkiye'deki en iyi 60 firmadan biri seçildi, System.String[]

ipsizcambaz.com, BestStartup.Asia tarafından "Elektronik Ticaret ve Tüketim Malları Startup"ları kategorisinde Orta Asya-Türkiye bölgesinde ilk 60 içerisinde yer almayı başardı.

ipsizcambaz.com, BestStartup.Asia tarafından "Elektronik Ticaret ve Tüketim Malları Startup"ları kategorisinde Orta Asya- Türkiye bölgesinde ilk 60 içerisinde yer almayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de e-ticaretin yeni pazaryeri ipsizcambaz.com, merkezi Londra'da bulunan BestStartup.Asia tarafından "Elektronik ticaret ve Tüketim Malları Startup"ları kategorisinde Orta Asya-Türkiye bölgesinde ilk 60 içerisinde yerini aldı. Pazaryeri olarak ise iki firmadan biri oldu.

BestStartup.Asia, merkezi Londra'da bulunan bir medya şirketi olan Fupping LTD tarafından yönetiliyor. Çıkış yapan firmaları dikkatle takip eden kuruluş, Asya kıtasındaki ticari gelişmeleri Asya'yı 5 farklı bölgede kategorize ederek takip ediyor. Türkiye, aralarında Orta Asya ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı "Western Asia" (Batı Asya) kategorisinde yer alırken, Türkiye'deki yeni startup firmaları aralarında Körfez ülkelerinin yüklü sermaye destekli teknoloji firmalarıyla yarışıyor.

Hem kurumsal markaları hem de bireysel üreticileri tüketicilerle bir araya getiriyor

Pandemi ve karantina kavramlarının dünyayı etkisi altına aldığı bugünlerde hızlı büyüyen e-ticaret sektöründe yeni atılımlarla adından söz ettiren ipsizcambaz.com, e-ticaret yapmak isteyen herkese yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Hem kurumsal markaları hem de bireysel üreticileri tüketicilerle buluşturan ipsizcambaz.com, ikinci el eşya ticaretinde de öne çıkmayı planlıyor.

Açıklamaya göre, Hacettepe Teknokent'te yerli sermaye ile oluşturulan ipsizcambaz.com'un alışveriş modelinin 'Çarşı, Hal ve Pazar' olarak üç farklı platformu bir araya getirmesi dikkati çekiyor. 'Çarşı', üretimi veya ticareti yapılan tüm ürünlerin ilk kullanıcıları yani kurumsal mağazalarını, alıcıları ile buluştuğu yer olarak belirlenirken, 'Hal', ürünlerin toptan olarak uygun fiyata çoklu satışının yapıldığı, alıcıların birebir satıcıya ulaşarak teklif verebildiği platform ve 'Pazar' da kurumsal mağazalarla beraber bireysel satıcıların da kendilerine yer bulabildiği ve ikinci el ürünlerin güvenle alım satımının yapılabildiği yer oluyor.

Bu özelliklerinin yanı sıra düşük komisyon imkanları sunan ipsizcambaz.com'un piyasa şartlarını yakından takip eden yapısıyla Türkiye pazarında tedarikçilerine hareketliliği sağlayacak bir alternatif olarak ön plana çıkacağı belirtiliyor. İster kurumsal ister bireysel yapıda satış yapmak isteyen herkese tüm imkanlar ücretsiz sunulurken, sınırsız mağaza açabilme ve hepsini tek hesaptan yönetebilme imkanı da bulunuyor.

Sektör standartlarını yakalayan yeni platform, tüm tedarikçilerin kullanabileceği entegrasyon sistemlerinin yanında entegrasyonu olmayanların da kullanabileceği toplu ve kolay ürün yükleme yapısı sayesinde kullanıcı dostu olmayı garantiliyor. Aynı zamanda en iyi sonuçlar için geliştirilmiş site içi arama motoru ile satın alma da hızlandırıldı.

Tüm Türkiye ve KKTC'ye anlaşmalı kargo firmalarıyla uygun fiyatlı ürün gönderebilen ipsizcambaz.com'un satıcılarının global pazara açılabilmeleri için gerekli çalışmaları da sürdürdüğü kaydedildi.

Cazip komisyon oranları

Rakiplerine oranla düşük komisyon ücretleriyle firmaların da beğenisini alan ipsizcambaz.com, modern kullanışlı ara yüzü ile en uygun ve pratik pazar yerlerinin başında geliyor. İpsizcambaz.com'da en çok satan ürünler, kampanyalar, haftanın indirimlerinin yanı sıra platform üzerinden nasıl satış yapılabileceği basit ve kolay, anlaşılabilir bilgilendirmelerle öğrenilebiliyor. İpsizcambaz'a 7 farklı şekilde ürünler yüklenirken, entegrasyon sistemi ile ürünlerin yüklenmesi de daha basit bir hale geliyor. Satıcılar, entegrasyon sistemi sayesinde mağazalarına özel kayıtlı ürün şablonları oluşturarak ürünleri toplu bir şekilde yükleyebiliyor.

Satıcılar, "Çarşı" ve "Pazar" gibi özel platformlarda tek bir ürün ekleme paneli üzerinden ürün ekleyebiliyor. Ürünler, İpsizcambaz'a yüklendikten sonra ürünlerle ilgili istatistiksel verilere, iş ortaklarına, teslimat şablonlarına, ürünleri öne çıkarmak için gerekli tüyolara ulaşabilmek mümkün oluyor.

Mağaza sahiplerine ücretsiz reklam fırsatı

İpsizcambaz, ürünlerini müşterileri ile buluşturmak isteyen mağaza sahiplerine ücretsiz reklam olanağı sunarak iş birliği imkanı tanıyor. Mağaza sahiplerini ürünleri ipsizcambaz.com üzerinden satışa sunmasının yanında aynı zamanda ücretsiz reklam iş birliği ile ürünlerini müşterilerine kolayca ulaştırabiliyor. İşletmeler İpsizcambaz üzerinden mağaza açıp satış yapabilirken, ortak reklam iş birliği kampanyasından yaralanarak daha fazla müşteriye ulaşabiliyorlar.

Orta Asya, Türkiye, Ticaret, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpsizcambaz.com alanında Orta Asya ve Türkiye'deki en iyi 60 firmadan biri seçildi - Son Dakika


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