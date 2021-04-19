İpsizcambaz.com'dan mağaza sahiplerine ücretsiz reklam imkanı - Son Dakika

İpsizcambaz.com, ürünlerini müşterileri ile buluşturmak isteyen mağaza sahiplerine ücretsiz reklam olanağı sunarak iş birliği imkanı tanıyor.

Şirket açıklamasına göre, salgın sürecinde kısıtlamalar ile müşterilerine ulaşmakta zorluk çeken işletme sahiplerine satış imkanı sunan ipsizcambaz.com, işletme sahiplerine düşük komisyon oranları ile ürün satabilmeleri için imkan tanıyor.

Binlerce işletmenin mağaza açarak satış yaptığı İpsizcambaz'da, elektronik kategorisinde yüzde 8, diğer tüm kategorilerde ise yüzde 12 komisyon oranları ile mağaza sahipleri ürünlerini satabiliyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Ankara Hacettepe Teknokent yerleşkesindeki girişimci ekibin çalışmaları ile kurulan e-ticaret sitesi İpsizcambaz, alıcı, satıcı ve pazar yerini buluşturuyor.

İpsizcambaz, ürünlerini müşterileri ile buluşturmak isteyen mağaza sahiplerine ücretsiz reklam olanağı sunarak iş birliği imkanı tanıyor. Mağaza sahiplerini ürünleri ipsizcambaz.com üzerinden satışa sunmasının yanında aynı zamanda ücretsiz reklam iş birliği ile ürünlerini müşterilerine kolayca ulaştırabiliyor.

İşletmeler İpsizcambaz üzerinden mağaza açıp satış yapabilirken, ortak reklam iş birliği kampanyasından yaralanarak daha fazla müşteriye ulaşabiliyorlar.