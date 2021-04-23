ipsizcambaz.com'dan ramazan ayı kampanyası

ipsizcambaz.com, ramazan ayına özel kampanya başlattı.

ipsizcambaz.com'dan yapılan açıklamaya göre, ramazan kampanyası kapsamında binlerce üründe özel indirim müşterileri bekliyor.

Kampanya çerçevesinde ramazan ayına özel olarak süpermarket ürünleri, sahur ve iftar için gerekli ürünler, ramazan kolileri ve mutfak gereçlerinde İpsizcambaz'ın özel indirimleri bulunuyor.

İpsizcambaz, ramazan ayına özel indirim kampanyasında binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler sunarken, süpermarket ürünlerinde yüzde 50, mutfak gereçleri kategorisinde bu oran yüzde 60. Ramazan kolilerinde ise en uygun fiyatlar tüketici ile buluşuyor.

Ramazan ayında mutfak alışverişi yapmak isteyenler ve ramazan kolisi yardımında bulunmak isteyenler de indirimli ürünlere ipsizcambaz.com adresinden ulaşabiliyor.

Yardımın paylaştıkça çoğalması için İpsizcambaz, "Ramazan Bereket" kolilerinde yüzde 35'e varan indirimler sunuyor.