ipsizcambaz.com "Şahane Günler" için hazırlanıyor - Son Dakika

ipsizcambaz.com "Şahane Günler" için hazırlanıyor

11.12.2020 13:25
ipsizcambaz.com

Yeni e-ticaret platformu ipsizcambaz.com, "İndirim için Cambaza Bak" sloganıyla e-alışveriş pazarında çeşitli ürünler sunacak.

Yeni e-ticaret platformu ipsizcambaz.com, "İndirim için Cambaza Bak" sloganıyla e-alışveriş pazarında çeşitli ürünler sunacak.

ipsizcambaz.com'dan yapılan açıklamaya göre, ipsizcambaz.com ekibi, "İndirim için Cambaza Bak" sloganıyla gelecek günlerde "Şahane Günler" ismi ile indirim günlerini başlatmak için hazırlıklarını tamamladı.

2021 yılı içinde çok sayıda "Şahane Günler" etkinliği planlayan ipsizcambaz.com, özellikle "Şahane Günler"de mobil uygulamayı kullanan kullanıcılara daha fazla fırsat yakalama şansı sunacak.

Çarşı, hal ve pazar bir arada

Açıklamada görüşlerine yer verilen ipsizcambaz.com yetkilileri, özel indirim günlerine farklı bir bakış getirmeyi de planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ipsizcambaz.com yapısı içinde farklı platformlar var. Platformları kısaca vurgulayacak olursak, 'Çarşı, Hal ve Pazar' olarak değerlendirebiliriz. Çarşı, üretimi veya ticareti yapılan tüm ürünlerin ilk kullanıcıları ile yani kurumsal mağazaların müşterileri ile buluştuğu yer. Hal, ürünlerin toptan olarak uygun fiyata çoklu satışının yapıldığı, müşterilerin birebir satıcıya ulaşarak teklif verebildiği yer. Pazar ise kurumsal mağazalarla beraber bireysel satıcıların da kendilerine yer bulabildiği, hatta ikinci el ürünlerin güvenle alım satımının yapılabildiği yer olarak e-alışveriş sektöründe 3'ü bir arada hizmet sunuyor."

Bu çoklu e-ticaret yapısının teknik altyapısını kurmak için yıllara dayanan Ar-Ge çalışmasında büyük tecrübeler kazandıklarını aktaran ipsizcambaz.com yetkilileri, "Bu pazarda müşterinin istediği her şeyi sunabilmenin yanı sıra müşterinin beklemediği ama hayatını kolaylaştıracak, ev ekonomisine katkı sağlayacak hizmetleri de bir arada sunabilmek için gayret gösteriyoruz. İşimizi iyi yapıp başarılı olmak istiyoruz ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Başarılı olmak için çok çalışıyoruz evet belki çok yeniyiz ama yeni olan yeniliklerle gelir. Bizlerde yeniliklerle gelmek ve en iyisini yapmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Umut ediyoruz ki gelecek herkes için şahane olur." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ipsizcambaz.com 'Şahane Günler' için hazırlanıyor - Son Dakika


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