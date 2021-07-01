İpsizcambaz.com'un yeni web sitesi kullanıma sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çarşı, hal ve pazar gibi alternatif online alışveriş platformları sunan İpsizcambaz, müşterilerine yenilikçi kullanıcı panelleri ve indirimler sunuyor.

Birçok kategoride yüzde 70'e varan indirimler ve özel günlerde sunduğu kampanyalar ile online alışveriş tutkunlarına uygun fiyatlı alışveriş imkanı tanıyan İpsizcambaz, yenilenen web sitesi ile müşterilerine bol bol kampanya ve indirim fırsatı sunacak.

Yenilenen web sitesinde daha çok müşteriye ulaşmak isteyen işletme sahiplerine ürünlerini öne çıkarmak için daha fazla yenilikçi çözümler ekleyen İpsizcambaz, satış yapanlara da düşük komisyon oranları sağlıyor.

İpsizcambaz, her ay indirim kampanyaları yapıyor. İndirim kampanyaları ile "en uygun fiyata" ev tekstili, moda, kişisel bakım kozmetik, elektronik, giyim ve bahçe gibi kategorilerdeki ürünlere sahip olunabiliyor.

İpsizcambaz'ın yeni web sitesinin yayınlanması ile müşteriler, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, ev tekstili, erkek ve kadın giyim, anne-bebek ürünleri, ayakkabı, kozmetik gibi çok sayıda ürün için yüzde 70'e varan indirimlerden yararlanabilecek.