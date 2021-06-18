İpsizcambaz, elektronik ticarette "Güven Damgası" aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ticaret Bakanlığı yetkilendirmesiyle e-ticaret sitelerine "Güven Damgası" vermeye başlamasının ardından uygulamaya İpsizcambaz'da katıldı.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamaya göre şirket, elektronik ticarette "Güven Damgası" aldı.

Verilen bilgiye göre, Ankara Hacettepe Teknokent yerleşkesinde vizyoner bir ekibin girişimi olan olan ipsizcambaz.com, pazaryeri, hal ve çarşı altyapısı ile e-ticarete farklılık getirdi.

Ayrıca İpsizcambaz, işletme sahiplerinin ürünlerini düşük komisyon oranları ile ev tekstili, moda, kişisel bakım kozmetik, elektronik, giyim gibi birçok kategoride ürünlerini satabileceği pazaryeri sunuyor.

İpsizcambaz, bu ay itibariyle Ticaret Bakanlığının "Güven Damgası"na sahip olan firmalar arasında katıldı.

Kurulduğu ilk günden beri yaptığı kampanyalarla müşteriye avantajlı ve güvenli bir e-ticaret imkanı sunan İpsizcambaz, alıcılara ve satıcılara online alışveriş dünyasında güven ortamı sunuyordu.

Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı "Güven Damgası" ile müşterilerine sunduğu güvenli bir alışveriş deneyimini daha da pekiştirmiş oldu.