İpsizcambaz entegrasyon sistemi ürün yüklemeyi kolaylaştırıyor

Türkiye'de e-ticaretin yenilikçi pazar yerlerinden İpsizcambaz, bünyesinde barındırdığı 10 bini aşkın mağaza ile alışveriş tutkunlarına A'dan Z'ye birçok kategoride ürün sunuyor.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamaya göre, İpsizcambaz, birçok mağaza sahibi için düşük komisyon ücretleri ve modern kullanışlı ara yüzü ile en uygun ve pratik pazar yerlerinin başında geliyor.

İpsizcambaz'da en çok satan ürünler, kampanyalar, haftanın indirimlerinin yanı sıra platform üzerinden nasıl satış yapılabileceği basit ve kolay, anlaşılabilir bilgilendirmelerle öğrenilebiliyor.

İpsizcambaz'a 7 farklı şekilde ürünler yüklenirken, entegrasyon sistemi ile ürünlerin yüklenmesi de daha basit bir hale geliyor.

Satıcılar, entegrasyon sistemi sayesinde mağazalarına özel kayıtlı ürün şablonları oluşturarak ürünleri toplu bir şekilde yükleyebiliyor. İpsizcambaz'ın iş ortaklarından BiFatura, Prapazar, Magenty, BizimHesap entegrasyona hazır olmalarıyla dikkati çekiyor.

Mağaza sahiplerinin işlemlerinin pratik bir şekilde halletmelerini sağlamak amacıyla basit ve kullanıcı dostu bir mağaza yönetim ara yüzü tasarlayan İpsizcambaz, kolay, kullanılabilir ürün yükleme paneli sayesinde 100 binlerce ürüne sahip işletmelere kolayca ürünlerini siteye ekleme imkanı tanıyor.

Satıcılar, "Çarşı" ve "Pazar" gibi özel platformlarda tek bir ürün ekleme paneli üzerinden ürün ekleyebiliyor. Ürünler, İpsizcambaz'a yüklendikten sonra ürünlerle ilgili istatistiksel verilere, iş ortaklarına, teslimat şablonlarına, ürünleri öne çıkarmak için gerekli tüyolara ulaşabilmek mümkün oluyor.