'İptal dilekçesi' 1 Nisan'da tartışılacak
53 dakika önce
İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan Brexit sürecinin iptali çağrısı yapan online dilekçe, Avam Kamarası'nda 1 Nisan'da görüşülecek.
İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan Brexit sürecinin iptali çağrısı yapan online dilekçe, Avam Kamarası'nda 1 Nisan
'da görüşülecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:27
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