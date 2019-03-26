Son Dakika Haberleri: 'İptal dilekçesi' 1 Nisan'da tartışılacak

'İptal dilekçesi' 1 Nisan'da tartışılacak

53 dakika önce

İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan Brexit sürecinin iptali çağrısı yapan online dilekçe, Avam Kamarası'nda 1 Nisan'da görüşülecek.

'İptal dilekçesi' 1 Nisan'da tartışılacak, System.String[]
İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan Brexit sürecinin iptali çağrısı yapan online dilekçe, Avam Kamarası'nda 1 Nisan'da görüşülecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:27 

1 Nisan, Ekonomi
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