"KPSS'de erken iptal kararı öğrenciler açısından olumlu"

İptal edilen KPSS ile ilgili konuşan CBA Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelen, sınavın hızlı kararla iptal edilmesinin sınava giren öğrenciler açısından çok olumlu bir durum olduğunu söyledi. Bu sayede öğrencilerde kaygı artmasının önüne geçildiğini vurgulayan Çelen, "Sınava tekrar girecek olanlar karamsar olmasın. Özellikle ilk 1 buçuk ayda sıkı konu tekrarı yapsınlar" önerisinde bulundu.

Geçen pazar günü, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) iptal edilmişti. Bu nedenle sınava giren öğrencilerde tedirginlik ve karamsarlığın yaygın olduğunu ifade eden Ahmet Çelen, aslında bu durumun olumlu algılanabileceğini söyledi. Sınavın hızlı kararla iptal edilip bildirilmesinin öğrenciler açısından büyük müjde olduğuna değinen Çelen, "Bu bir kriz değildir. Çünkü eğer iptal kararı çok fazla ertelenseydi, öğrencilerdeki kaygıyı artırabilirdi. Ayrıca hafta sonu yapılması planlanan A grubu alanı sınavı ve 14 Ağustos'taki öğretmenlik alan sınavının yapımından sonra bir iptal kararı duyulsaydı bu kaygıyı daha da çok artıracaktı. Puan hesaplamalarında da büyük karışıklığa neden olacaktı" açıklamasını yaptı.

"EKSİK KONULARI GİDERMEK İÇİN FIRSAT ZAMANI"

CBA Akademi'deki 16.000'den fazla öğrencimizin de Tüm KPSS adaylarının da bu süreci çok iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Çelen, "Özellikle ilk 1 buçuk ay boyunca, genel yetenek ve genel kültür testi, eğitim bilimleri testi ve ÖABT (Öğretmenlik Alanı Bilgisi Testi) ile ilgili ilgili sıkı konu tekrarı yapsınlar. Ayrıca bu durum, onlar için yıl içinde eksik bırakıp tamamlayamadıkları konuları pekiştirmeleri için büyük bir fırsat. 'Ben konuları tamamen bitirdim, pekiştirdim, zaten sınava hazırdım' diyenler için aslında bir zaman kaybı da yok. Onlar da doğru kaynaklardan bol soru çözüp, tekrarlar yaparak sınava kendilerini daha hazır hale getirebilirler" dedi.

"SINAVA GİRENLERİN ŞANSI DAHA YÜKSEK"

Çelen ayrıca "İptal Edilen KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavından önce, bazı soruları bazı yayınevlerinin deneme sınavlarında gören kişiler avantajlı durumda olacaklardı, standart sapmanın değişeceğinden dolayı bu kişiler daha üst sıralara çıkacaktı. Ancak bu soruları görmeden sınava girmiş olan adaylar ise normal puanlarının da altında puan alacaklardı. Bu nedenle standart sapmanın doğru hesaplanması ve öğrencilerinizin emeklilerin karşılığını almaları, hakkaniyetli bir sınav olması için bu sınavın iptal edilmesi çok yerindedir" ifadelerini kullandı.

"2022 KPSS PUANLARIYLA ATANABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

ÖABT ve A Grubu alan sınavlarının da bu kaotik dönemde yapılmayarak ertelenmesinin öğrenciler için güven ve huzur verici olduğunu belirten Çelen sözlerine son olarak şunları ekledi:

"KPSS adaylarına öncelikli tavsiyemiz, bu süreçte kesinlikle karamsar olmasınlar. Yıl içerisinde çeşitli konuları tekrar etsinler ve aynı zamanda doğru kaynaklardan ders çalışmaya devam etsinler. Özellikle ilk 1 buçuk aylarını sıkı bir konu tekrar geçmelerini öneririm. Daha sonrasında da soru çözerek bunu pekiştirebilirler. Bu sınav ertelemesinin atama takvimini de çok etkilemeyeceğini, inşallah genel seçimler öncesinde adayların 2022 KPSS puanlarıyla atanabileceklerini düşünüyorum. Tüm öğrencilerimize Saygı ve sevgiyle."

- İstanbul