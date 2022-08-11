İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek - Son Dakika
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İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek

11.08.2022 13:18

İptal edilen KPSS'ye ilişkin devam eden soruşturma kapsamında soruların basıldığı matbaada inceleme sürerken, soruşturmanın odağındaki yayınevi sayısı da giderek artıyor. KPSS soru havuzu da tamamen silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

KPSS soruşturması diğer eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor. Bu kapsamda yüzbinlerce soru mercek altında. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçileri soruların basıldığı matbaada da incelemelerde bulundu.

3 SORU BİREBİR BENZERLİK TAŞIYOR

DDK incelemesinde tüm dikkatler 3 soruya çevrildi. Yayınevinin Türkiye genelinde yaptığı deneme sınavında çıkan 3 soru KPSS de çıkan sorularla benzerlik taşıyor.

SORU HAVUZUNDAKİ SORULAR SİLİNECEK

Müfettişler tarafından incelenen soru havuzlarındaki soruların tamamının silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

KPSS'DE İLK SINAVLAR 18 EYLÜL'DE

ÖSYM, soru sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın yeni takvimini açıkladı. Maraton 18 Eylül'de yeniden başlayacak. Yeni takvime göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de yapılacak. Sınavı iptal edilen adaylardan ilave ücret talep edilmeyecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi. Önlisans sınavı ise 9 Ekim'de yapılacak.

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